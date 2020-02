Et frygteligt øjeblik kostede lørdag eftermiddag en russisk DJ livet.

Den 47-årige russiske DJ ved navn Andrei Ivanov var på ferie med sin 45-årige kone Yulia ved Australiens østkyst, hvor den populære strand Bondi Beach nær Sydney tiltrækker massevis af turister.

7news.com fortæller, at en tur på stranden endte med at få fatale konsekvenser for Andrei Ivanov og konen.

Der var nemlig varslet voldsomt vejr med blæst, og derfor skyllede kæmpestore bølger ind over klippeområderne på stranden.

A Russian couple's trip to Bondi beach has ended in tragedy, when a monster wave swept the pair off the rocks. @hansinclair9 #9News pic.twitter.com/QhmWW7gaDf — Nine News Australia (@9NewsAUS) February 16, 2020

En turist ved navn Sayed Kazam stod med sin telefon og filmede de store bølger til sociale medier, da han fangede den tragiske begivenhed på video. Videoen, der er et indlejret indslag fra tv-stationen 9news, kan du se ovenover.

Her ser man en kæmpe bølge rulle ind over det russiske par og trække dem ud i havet, da de gik ud på klipperne i den nordlige ende af stranden.

Mens det lykkedes konen Yulia at kæmpe sig tilbage på land, omkom Andrei Ivanov på tragisk vis.

Mediet fortæller, at han blev fundet livløs i vandet af redningsfolk, cirka tyve minutter efter kæmpebølgen havde trukket ham ud i havet.

»Jeg sad sammen med to af mine venner, da jeg filmede bølgerne. Da jeg opdagede, bølgen ramte parret, skyndte jeg mig at løbe ned til dem for at hjælpe. Jeg måtte stoppe kvinden i at kaste sig tilbage ud i havet for at finde sin mand,« siger Sayed Kazam og fortsætter:

»Hun råbte: ‘Min mand er i vandet’, og hun var kommet slemt til skade«.

Ambulanceredder Sally Grove appellerede efterfølgende til, at folk afholdt sig fra at nærme sig de store bølger.

»Det er simpelthen ikke risikoen værd,« advarede han.