Store flammer buldrer og en massiv, tyk røg står ud fra en yacht.

Kystvagten i New Hampshire fangede de skræmmende tv-billeder af en 72-fod lang yacht i flammer umiddelbart inden, den gik ned lørdag. Det fortæller blandt andre CNN.

De tre personer og to hunde, som var ombord på yachten, måtte springe fra borde for at redde livet. Alle fem blev samlet op af nærliggende både.

De blev fragtet til hospitalet til behandling og er efterfølgende blevet udskrevet.

Yachten Elusive var på vej til en lystbådehavn på Piscataqua-floden i New Castle, da de ombordværende bemærkede sort røg under dækket.

Så langt kom Elusive ikke.

To timer efter det oprindelige alarmopkald var hun sunket i farvandet ved Maine.

Politi efterforsker nu årsagen til branden.