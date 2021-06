Et svensk firma kan have givet op til 100.000 svenskere falske coronatestsvar og i samme ombæring snydt sig til et trecifret millionbeløb.

Det skriver det svenske medie Aftonbladet.

Der er ifølge mediet tale om et unavngivent svensk firma, der flere steder i Sverige har tilbudt coronatest og rejsecertifikater til 1.500 svenske kroner pr. stk. Angiveligt med stor succes og titusindvis af ‘tilfredse kunder’, der i god tro har lade sig teste af virksomheden.

De test, der er blevet foretaget, er dog aldrig blevet sendt til et laboratorium til analyse, men kunderne har alligevel modtaget beviser på negative test. Det kan ifølge det svenske medie have ført til, at 100.000 svenskere har fået falsk coronasvar.

Hovedbagmanden kan ifølge mediet have nået at få op til 100 millioner svenske kroner ud af fupnummeret. Hvilket svarer til 72 millioner danske kroner. En ting er det enorme beløb, noget andet er, den sundhedsfare et sådan svindelnummer kan medføre.

»Frygten er, at folk, der har modtaget et falsk negativt resultat, ikke har modtaget pleje i tide. Et andet aspekt er, at alle, der har rejst rundt i verden, har været smittet uden at vide det,« siger en regeringskilde ifølge Aftonbladet.

Aftonbladet melder om, at svensk politi har bekræftet hundredvis af falske test, men at de som bekendt mener, at tallet er langt højere. Flere aktioner på teststeder rundt omkring i Stockholm har dog ikke frembragt, de beviser man havde håbet, melder mediet.

Politiet har en hovedmistænkt i sagen, som de mener har forårsaget fare af grov karakter og begået bedrageri. Yderligere fem personer er sigtet i sagen.