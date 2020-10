Det er over 11 år siden, det skete sidst.

Alligevel sidder følelsen stadig dybt i Marcus Rashford. Følelsen af at gå sulten i seng. Dag efter dag.

Hans mor, Melanie, arbejdede hårdt, men tjente som eneforsørger med et lavtlønnet job slet ikke penge nok til at brødføde sine fem børn. Fodbolden blev knægten fra den fattige Manchester-forstad Wythenshawes redning, men over en million børn er ikke så heldige.

Den dag i dag risikerer alt for mange britiske børn at gå sultne i seng, og coronakrisen har kun gjort problemet endnu større. I dag kæmper Marcus Rashford for de børn.

»Det, som mange familier går igennem i dag, er præcis det samme, som jeg engang oplevede. Det er virkelig svært at komme ud af, men nu hvor jeg har fået den position, jeg har, er det meget vigtigt for mig at hjælpe dem, der har det svært,« siger Marcus Rashford til BBC.

Fik regeringen til at skifte mening

Han har allerede gjort en stor forskel – men bestemt ikke alle er vilde med fodboldstjernens engagement.

Rashfords kamp tog for alvor fart i sommer. Her søsatte han en kampagne for at forlænge den periode, hvor udsatte børn i Storbritannien kan få gratis skolemad. Situationen var blevet endnu mere kritisk på grund af coronapandemien, som pressede de i forvejen fattige familier hårdt på økonomien. Familier som den, Rashford selv voksede op i.

Den engelske landsholdsangriber skrev derfor et åbent brev til regeringen – og det fik premierminister Boris Johnson og hans ministre til at vende på en tallerken og forlænge skolemadsordningen, så de dårligst stillede børn også kunne få gratis frokostmåltider i deres sommerferie.

An Open Letter to all MPs in Parliament...#maketheUturn



Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv — Marcus Rashford (@MarcusRashford) June 14, 2020

Rashford modtog 10. oktober det britiske kongehus' orden MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) for sit store arbejde for de fattigste og mest udsatte børn, men hans kamp er langt fra overstået. I dag modtager 1,4 millioner udsatte engelske børn gratis skolemad, og forældrene til 900.000 børn har ansøgt om at blive en del af ordningen, fordi deres egen pengepung ikke slår til, skriver The Guardian.

Den 22-årige Manchester United-stjerne har udtalt, at han har en ambition om at kæmpe videre, indtil alle britiske børn kan gå mætte i seng hver aften.

Det gjorde ham til frontfigur i kampen for, at den gratis skolemadsordning også skulle gælde i efterårsferien – men sommerens triumftog blev ikke gentaget.

Stikpille fra kritiker

Ikke nok med at det store oppositionsparti Labours forslag blev stemt ned i det britiske parlament i onsdags. Rashfords personlige engagement i sagen blev der også sat spørgsmålstegn ved.

Det blev fejret med et banner i den fattige Manchester-forstad Wythenshawe, hvor Marcus Rashford voksede op, da regeringen i sommer bøjede sig for presset fra fodboldstjernen og gik med til at give elever fra økonomisk trængte familier skolemad også i sommerferien. Foto: Molly Darlington/Reuters

Flere medlemmer af Boris Johnsons konservative regeringsparti har siden talt åbent om, at de gratis måltider gør børnene for afhængige af staten og tilmed vil være alt for dyre i en tid, hvor budgetterne i forvejen er hårdt presset på grund af coronapandemien og behovet for enorme hjælpepakker til erhvervslivet.

Et medlem af parlamentet gik skridtet videre og sendte, hvad der ligner en stikpille i retning af Rashford.

»Jeg tror ikke, nationalisering af børnene er løsningen. I stedet bør vi vende tilbage til tanken om at tage ansvar, og det betyder mindre opbakning til kendissers moraliseren på Twitter og mere handling for at tackle de reelle årsager til, at børn vokser op i fattigdom,« siger Brendan Clarke-Smith, som sidder i det britiske parlament for premierminister Boris Johnsons konservative parti, til The Guardian.

Men nederlaget ved afstemningen i parlamentet satte ikke en stopper for Rashfords bevægelse. Tværtimod.

Marcus Rashford har fået enorm succes som fodboldspiller for Manchester United og England, men har ikke glemt sin baggrund i den fattige Manchester-forstad Wythenshawe. Foto: Tony O'Brien/Reuters

Over store dele af England har byråd besluttet at give de udsatte elever gratis skolemad i efterårsferien; herunder i Rashfords hjemby, Manchester, storbyen Birmingham og premierminister Boris Johnsons egen valgkreds, London-bydelen Hillingdon.

'Stolt over at være brite'

Og ikke nok med det.

Restauranter, bagerier caféer, pubber og flere andre erhvervsdrivende over hele landet har valgt at donere mad til børnefamilier i nød, skriver BBC.

»Jeg ser familier, som har det hårdt. Jeg ser børn, som er sultne. Det var et let valg for mig at hoppe med på vognen, støtte op og organisere noget,« siger Rebecca Horton, som ejer en sandwich-bar i Liverpool, til BBC.

Marcus Rashford er rørt over opbakningen.

»Selv på dette kritiske tidspunkt, hvor de selv er blevet ramt af pandemiens ødelæggende konsekvenser, har firmaer omfavnet deres lokalområder og hjulpet sårbare børn, før det var for sent,« siger han til BBC.

»Jeg kunne ikke være mere stolt over at være brite, end jeg er i aften,« fortsætter han.

Manchester United-stjernens egen indsats går nu heller ikke ubemærket hen – ej heller blandt dem, han er med til at give en hjælpende hånd. Som i videoen herunder, hvor han besøger en fødevarebank, der er opkaldt efter hans mor, Melanie.

Footballer @MarcusRashford has visited a new foodbank depot named after his mother, Melanie Maynard.

He gave #BBCBreakfast his reaction to the recent government rejection of his campaign for free school meals to be extended over the holidays in England.https://t.co/zDPLzQpr2p pic.twitter.com/sIqM1jT0NT — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) October 23, 2020

Hvert år stemmer eleverne på Anderton Park-skolen – som ligger i et belastet område i storbyen Birmingham – om, hvilken kendt person et af skolens klasselokaler skal opkaldes efter. Kandidaterne i afstemningen er kendte personer, som har gjort særligt stort indtryk på eleverne.

'Gør op med stereotypen'

I 2020 faldt valget på – ja, rigtigt gættet – Marcus Rashford.

Efter afstemningen sendte eleverne tegninger og personlige breve til den feterede verdensstjerne – og Rashfords reaktion imponerede skolens inspektør.

Rashford kvitterede med at takke eleverne på Twitter og sendte også en signeret Manchester United-trøje til skolen. Den pryder nu indgangen til klasselokalet, der bærer hans navn.

Marcus Rashford er blevet hædret med det britiske kongehus' orden MBE for sit store velgørenhedsarbejde. Foto: MICHAEL REGAN

»Marcus gør op med stereotypen af, hvordan en succesfuld ung person er; alt det der med hurtige biler, rigdom og swimmingpools. Og det er et virkelig stærkt signal at sende,« siger skoleinspektør Sarah Hewit-Clarkson til The Guardian – og indrømmer, at lærerne var mindst lige så meget oppe at køre over den signerede trøje som eleverne.

I september får 47 pct. af Anderton Parks elever gratis skolemad. Før coronakrisen gjaldt det kun for 35 procent af eleverne.

Da Marcus Rashford var 11 år gammel, kunne han endelig lægge følelsen af at gå sulten i seng bag sig.

Der fik han plads på storklubben Manchester Uniteds fodboldakademi og kom på klubbens skole, hvor eleverne fik sund og nærende mad hver dag. Syv år senere fik han debut for Uniteds førstehold, og siden har den lynhurtige angriber ikke set sig tilbage.

I dag lever Marcus Rashford et luksusliv i et af Manchesters mest fashionable kvarterer – men han besøger ofte Wythenshawe, hvor han stadig har mange venner.