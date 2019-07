En stenalder-by, der menes at have huset op mod 3.000 mennesker, er blevet udgravet vest for Jerusalem.

Sammen med udgravningen af byen har arkæologer fundet massevis af værktøj, pilehoveder, figurer og smykker samt tegn på avanceret byplanlægning og landbrug.

Det fortæller CNN, der også beretter, at arkæologer fra udgravningen mener, at fundet af byen kan dateres 9.000 år tilbage i tiden.

En kvindelig arkæolog fortæller i en video til Reuters, at fundet er »det største i Mellemøstens historie.«

Udgravningsdirektør Jacob Vardi fortæller, at fundet, der blev gjort tæt ved den israelske by Motza knap fem kilometer vest for Jerusalem, kan omskrive landets historie.

Størrelsen på byen modbeviser nemlig den nuværende tese om, at stenalder-byer på den størrelse kun fandtes på den anden side af Jordanfloden eller i den nordlige Levant-region.

»Påstanden var, at området omkring Judea og Jerusalem var tomme,« siger Jacob Vardi og fortsætter:

»Der var også påstande om, at samfund af den type var i tilbagegang, og at landsbyerne blev mindre. Men det, vi fandt i Motza vender mange folks mening på hovedet.«