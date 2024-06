"Starship" skal bruges af Nasa til månelanding. I den fjerde test lykkedes landing i Det Indiske Ocean.

Den enorme Starship-rumraket fra selskabet SpaceX er torsdag eftermiddag efter en tur halvvejs omkring Jorden landet i Det Indiske Ocean.

Det er første gang efter tre test, hvor raketten fra det Elon Musk-ejede selskab ikke nåede lige så langt.

- Landing i havet bekræftet!, skriver SpaceX på det sociale medie X.

- Tillykke til hele SpaceX-holdet med en spændende fjerde test af Starship.

Raketten blev torsdag opsendt fra det sydlige Texas omkring klokken 07.50 lokal tid i Boca Chica - eller 14.50 dansk tid.

Lidt senere befandt den sig ude i rummet og bevægede sig med over 25.000 kilometer i timen.

Og kort før klokken 16.00 dansk tid kom meldingen om havlandingen.

På det sociale medie X skriver SpaceX-direktør Elon Musk, at rumraketten fik visse skader på vej ned, men at der var tale om en "blød landing".

Det todelte "Starship"-system når tilsammen 120 meter i vejret og er dermed højere end Frihedsgudinden i New York City. Det er ifølge nyhedsbureauet AFP det mest kraftfulde opsendelsessystem nogensinde bygget og skal med tiden kunne genbruges.

Det første trin er løfteraketten "Super Heavy", og det andet trin bærer samme navn som hele raketten - nemlig "Starship". De to trin adskilles undervejs, og "Super Heavy" fik ifølge nyhedsbureauet Reuters torsdag tilsyneladende også en blød landing i Den Mexicanske Golf.

Under første Starship-test i april 2023 eksploderede raketten få minutter efter opsendelsen i 40 kilometers højde.

Ved test nummer to nåede raketten ud i rummet, men eksploderede ikke længe efter.

Ved det tredje forsøg gik det galt, da "Starship" igen skulle ind i Jordens atmosfære.

Her gik den i stykker på vej tilbage mod Jorden.

Ved hver test er SpaceX således nået et skridt længere, og firmaet har insisteret på, at de fejlslagne forsøg er del af en bevidst strategi, hvor det er ok at fejle, hvis man hurtigt ønsker at gøre fremskridt.

Planen er, at "Starship" skal kunne bruges af den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, til at bringe astronauter til Månen for første gang siden 1972.

Det sker som led i Artemis III-missionen.

Elon Musk har endda et mål om en dag at kolonisere Mars.

Den danske astronaut Andreas Mogensen, der i marts vendte hjem fra seks måneder på Den Internationale Rumstation, blev opsendt i efteråret med SpaceX' mindre og pålidelige Falcon 9-raket.

/ritzau/