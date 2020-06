Der var i den grad drama på dagsordenen i Taiwans palament mandag.

Her brød der et voldsomt slagsmål ud, da politikere fra det regerende parti, Democratic Progressive Party (DPP), brød gennem en barrikade, som oppositionspartiet Kuomintang havde sat op i protest med det, de kalder 'regeringens tyranni'.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet havde cirka 20 politikere fra oppositionspartiet besat parlamentet i protest. Politikerne havde brudt ind i nattens mulm og mørke og sat en barrikade af stole og kæder op.

En slåskamp brød ud, da de regerende politikere brød barrikaden ned Foto: ANN WANG Vis mere En slåskamp brød ud, da de regerende politikere brød barrikaden ned Foto: ANN WANG

En slåskamp brød ud, da de regerende politikere brød barrikaden ned Foto: ANN WANG Vis mere En slåskamp brød ud, da de regerende politikere brød barrikaden ned Foto: ANN WANG

'I år er Tsai-administrationen blevet mere tyrannisk end nogensinde før,' skriver oppositionspartiet i en pressemeddelelse om årsagen til besættelsen af parlamentet.

De skriver videre, at regeringens tyranni efterlod dem med 'intet andet valg end at besætte bygningen og kræve et parlamentarisk boykot'.

Slagsmålet brød ud, da politikere fra landets regerende parti mandag morgen brød barrikaden ned og stormede parlamentet.

Dette udviklede sig på opsigtsvækkende vis til håndgemæng samt råben og skrigen.

En slåskamp brød ud, da de regerende politikere brød barrikaden ned Foto: ANN WANG Vis mere En slåskamp brød ud, da de regerende politikere brød barrikaden ned Foto: ANN WANG

En slåskamp brød ud, da de regerende politikere brød barrikaden ned Foto: ANN WANG Vis mere En slåskamp brød ud, da de regerende politikere brød barrikaden ned Foto: ANN WANG

Slåskampen sluttede efter lidt tid, hvorefter den udviklede sig til en mere fredelig protest, hvorefter oppositionspartiet trak sig.

De har efterfølgende fordømt det regerende parti for at have brugt vold.

»Det er en meget farlig ting. Du kan ikke behandle dine politiske kollegaer på den måde,« siger Wayne Chiang, der repræsenterer Kuomintang i parlamentet.

Regeringspartiet og præsidentkontoret har modsat fordømt Kuomintangs protest.