Røgen stiger mod himlen som en bred, hvidgrå væg.

»Det ser meget skræmmende ud derude,« siger Carl Schwope fra brandvæsenets indsatsstyrke.

En skovbrand, der skulle være USAs største, hærger lige nu nord for Santa Fe i staten New Mexico. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Her er tusindvis af indbyggere i flere landsbyer i Moradalen klar til at lade sig evakuere, hvis myndighederne ikke får flammerne under kontrol.

her ses branden fra byen Holman. Foto: ANDREW HAY Vis mere her ses branden fra byen Holman. Foto: ANDREW HAY

Og det lykkedes ikke fredag, hvor kraftig vind ikke just gjorde arbejdet nemmere.

»Med den hastighed, den breder sig, er det meget svært for os at få nogen form for kontrol over ilden,« siger Carl Schwope

Branden begyndte ved Sangre de Cristo-bjergene længere mod nord i begyndelsen af april, og den har indtil videre ødelagt et område svarende til 303 kvadratkilometer.

Indtil videre er hundredvis af hjem blevet ødelagt.

Lørdag forventes vinden at komme fra syd, hvilket betyder en umiddelbar forstærket trussel for landsbyerne Mora og Las Vegas (ikke at forveksle med den kendte spilleby i staten Nevada), der har 14.000 indbyggere.

Det er årevis med ekstrem tørke, der har gjort skovområdet tørt og letantændeligt.

»Den bevæger sig meget hurtigere, end vi har forventet. Det er en meget, meget alvorlig brand,« siger skovbrandseksperten Stewart Turner ifølge Reuters.