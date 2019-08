Den ellers så populære spanske ferieø Gran Canaria i Atlanterhavet er lige nu ramt af massive skovbrande. Det har tvunget over 1000 mennesker på flugt fra deres hjem.

Brandvæsenet har forsøgt at få styr på flammerne, som blussede op lørdag morgen. Ilden har spredt sig over et kæmpe areal på over 1000 hektar land.

Kæmpe røgskyer kan ses på hele øen, som mange danskere hvert år besøger.

En 55-årig mand er blevet arresteret for at have startet branden, idet han var i færd med at bruge en svejsemaskine. Det skriver The Mirror.

En helikopter hjælper til med at slukke skovbranden. Foto: ELVIRA URQUIJO A.

Brandfolkene lod til at have fået kontrol over branden lørdag aften, men søndag blev ekstra hjælp tilkaldt i form af helikoptere.

Redningsfolkene tweetede søndag, at »de er overvældede af situationen«. De er stadig i gang med at slukke branden og håber på snart at få ilden under kontrol.

De 1000 mennesker, der lige nu står uden hjem, er midlertidigt indlogeret på skoler og sportscentre.

Ni helikoptere og et fly bliver brugt i kampen for at slukke flammerne, og mere end 100 brandfolk deltager i slukningsarbejdet.