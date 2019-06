Det var rørende historier om uhyggelige skæbner, der endte med at gøre den tyske blogger og historiker Marie-Sophie Hingst til en stor succes i Tyskland.

Hun startede i 2013 en blog, hvor hun beskrev 22 familiemedlemmer, som var blevet dræbt under Anden Verdenskrig, fordi de var jøder. Men ikke alt var, som det så ud til.

For alt imens 250.000 læsere strømmede ind på Marie-Sophie Hingsts blog, som hun oven i købet blev belønnet for med en fornem bloggerpris, begyndte en forsker at blive mistænksom, skriver The Times.

Var der smurt tykt på? Var dele af historierne decideret opdigtet?

De spørgsmål begyndte en slægtsforsker i Berlin at se nærmere på, og det stod hurtigt klart, at der var ugler i mosen.

Samtidig blev Marie-Sophie Hingst stadig mere prominent.

Hun begyndte at skrive blog-indlæg for mediet Die Zeit, vandt en fornem pris og udgav for bare få måneder siden en bog.

Så begyndte hele korthuset at vakle.

Here is the original Spiegel story of Marie Sophie Hingst being stripped of her Golden Blogger Award for faking a Holocaust family history. She holds a PHD in History. pic.twitter.com/06Cc3OBS6D — Anne Fuchs (@AnneFuchsUCD) June 4, 2019

Slægtsforskeren Gabriele Berger ville ikke slippe mistanken om, at der var tale om pure opspind.

Beskyldninger, som Marie-Sophie Hingst til at starte med affejede vredt som konspirationsteorier og en personlig kampagne mod hende.

Men så fik Gabriele Berger for alvor hul på bylden. Han kunne bevise, at seks af de afdøde familiemedlemmer, som Marie-Sophie Hingst påstod, var blevet dræbt af nazister, slet ikke eksisterede.

Herudover kom det frem i en artikel i avisen Der Spiegel, at Marie-Sophie Hingst havde fortalt en lodret løgn, da hun påstod, at hun havde grundlagt et hospital i et slumkvarter i Delhi, ligesom hun havde løget om at rådgive syriske kvinder i Tyskland.

Hammeren faldt tungt.

Historien om Marie-Sophie Hingst har skabt vild debat og bestyrtelse i Tyskland.

Hun har allerede fået frataget sin pris, ligesom hendes populære blog helt blev fjernet mandag.

Hovedpersonens advokat har svaret på kritikken ved at sige, at Marie-Sophie Hingst har tilladt sig ’kunstnerisk frihed’, men at hun aldrig har løget om nogle af sine familiemedlemmer.