Den Internationale Røde Kors Komité, ICRC, siger, at 21 af organisationens ansatte har forladt deres job, efter at det er kommet frem, at de i løbet af de seneste år har udvist upassende seksuel adfærd.

Dette er en vanskelig, men vigtig dag Yves Daccord, generaldirektør for ICRC

Ifølge generaldirektøren for ICRC, Yves Daccord, har enkeltpersoner betalt for 'seksuelle ydelser'. Derefter har de trukket sig fra deres job eller er blevet afskediget fra nødhjælpsorganisationen.

»Dette er en vanskelig, men vigtig dag,« siger Daccord.

Afsløringerne kommer på et tidspunkt, hvor hele nødhjælpssektoren er blevet rystet af en række skandaler omkring sexmisbrug og udnyttelse af nødhjælpsarbejde.

I modsætning til det kriseramte britiske Oxfam, som ikke klart havde forbudt dets ansatte at bruge prostituerede, så er reglerne klare hos ICRC.

Organisationens adfærdskodeks har siden 2006 udtrykkeligt forbudt Røde Kors-medarbejdere at købe sig til eller erhverve sig seksuelle ydelser.

Daccord siger til det britiske medie BBC, at det er nylige rapporter om seksuel udnyttelse, der har fået ICRC i Genève til at foretage interne undersøgelser.

Er dybt 'bedrøvet'

Jeg har instrueret mine hold om, at de skal gennemgå alle data, vi har om seksuelt misbrug Yves Daccord, generaldirektør for ICRC

De seneste afsløringer, der har vakt opsigt, gælder Plan International, som er en nødhjælpsorganisation med fokus på børn. Her har ledelsen erkendt, at der har været seks sager med seksuelt misbrug og udnyttelse af børn begået af ansatte eller samarbejdspartnere.

»Jeg har instrueret mine hold om, at de skal gennemgå alle data, vi har om seksuelt misbrug. Jeg kan fastslå, at vi siden 2015 har identificeret 21 ansatte, som enten blev afskediget eller selv sagde op som følge af sager om køb eller erhvervelse af seksuelle ydelser,« siger Daccord.

Daccord siger, at han er dybt 'bedrøvet over at skulle give meddelelse om disse tal'. ICRC har 17.000 ansatte på verdensplan. Generalsekretæren frygter, at sager, som skulle have været indberettet, ikke er blevet det eller ikke er blevet ordentligt håndteret.

»Denne form for adfærd er forræderi mod de mennesker og de organisationer, som vi tjener. Det er imod menneskelig værdighed, og vi må være mere årvågne for at forhindre sådanne sager.«

