En gigantisk røgsky rejser sig fra den vigtige havneby Sevastopol lørdag morgen.

Men hvorfor? Og hvad er der sket? Det hævder Rusland at have svarene på.

Røgskyen skulle komme fra en brand i en olietank, som ifølge den russiskindsatte borgmester, Mikhail Razvozjajev, skyldes et angreb.

»Ifølge foreløbige oplysninger blev branden startet af et droneangreb,« skriver han på Telegram ifølge Reuters.

Røgskyen kan ses adskillige kilometer væk.

Ingen skulle være kommet til skade under det af Rusland påståede droneangreb.

Mikhail Razvozjajev hævder at 'situationen er under kontrol', men tilføjer, at 'det tage tid at inddæmme branden', idet brandstofmængden i tanken er stor.

Ukraine har ikke oplyst, om landet står bag det påståede droneangreb.

Sevastopol på Krim-halvøen er hovedkvarter for den russiske Sortehavsflåde og har været udsat for gentagne luftangreb siden Ruslands invasion af Ukraine i februar sidste år.

