En 20-årig mand frygtes kidnappet i Norge efter et voldeligt overfald. Norsk politi har spærret et stort antal veje og områder af for at finde manden, som politiet frygter er i fare.

»Sagens karakter tilsiger, at der kan være fare for liv og helbred. Der er tale om frihedsberøvelse, hvor vi ikke har overblik over hvor personen er, eller hvad han udsættes for. Det er klart, vi er bekymrede for, hvad der kan være sket,« siger politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til norsk TV 2.

Den 20-årige Harald Oddmund Sørli blev natten til søndag udsat for vold sammen med to andre personer. Det skete på en privat adresse i Tolga i Norge.

Harald Oddmund Sørli blev taget med af gerningsmændene, hvor de to andre blev sat på fri fod. De er blevet behandlet for deres skader, som ikke er alvorlige.

Norsk politi har mindst to mistænkte i sagen og udtaler sig indtil videre ikke om motivet for hverken volden eller den mulige bortførelse. Politiet forklarer dog til norsk TV 2, at noget tyder på at ofrene ikke er tilfældigt udvalgte af de formodede gerningsmænd.

Forbrydelserne er fundet sted ikke langt fra den svenske grænse og politiet afviser ikke, at gerningsmændene og Harald Oddmund Sørli nu har passeret grænsen.

Politiet har frigivet et foto af Harald Oddmund Sørli med hans families accept.

Hændelserne er foregået i et lille lokalsamfund og der er kørt krisepsykologer til området, fortæller norsk TV 2.