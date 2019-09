En stor politiaktion er lige nu i fuld gang i den sydvestengelske by Plymouth.

Ifølge britiske medier er de lokale myndigheder blevet bestormet med opkald om et større objekt, som er faldet ned fra himlen.

Der er muligvis tale om en mindre fly, men endnu er intet bekræftet.

Hændelsen fandt sted omkring klokken 06.00 lokal tid søndag morgen.

»Vi har adskillige meldinger om et objekt i luften, som faldt mod jorden, mens et stykke faldt af det. Vi har meldinger fra flere personer, at de brækkede i to dele,« siger indsatslederen for politiet i Devon og Cornwall ifølge Daily Mirror.

Opdateres ...