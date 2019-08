Pludselig kunne sømændene, om bord på deres både, ikke se havet mere. I stedet var der en masse pimpstensklipper, der flød rundt omkring dem.

Det var resultatet af et vulkansk undervandsudbrud i nærheden af øen Tonga for to uger siden.

Professor Scott Bryan fra Quenslands Universitet i Australien er ikke i tvivl om, 'at det må have været en særdeles mærkelig oplevelser af sejle ind i de flydende klippestykker'.

»At man ikke længere kan se vand – og i stedet hører pimpstenene knase mod skibets skrog,« siger han. Det skriver den australske tv-station ABC.

'Øen,' der består af vulkansk pimpsten, er så stor, at den kan spores via satellit.

Ifølge Scott Bryan kan 'øen' hjælpe verdens største rev, Great Barrier Reef, med at komme sig, når den når frem om 7-12 måneder:

»Baseret på de flydende pimpstensøer, vi har studeret gennem de sidste 20 år, så kan den bringe sunde koraller og andre dyr, der levet på revet, med sig. Hvert stykke pimpsten er en tømmerflåde. Det er et hjem og et transportmiddel for marinorganismer, der kan blive ført over et dybt ocean og altså kan ende i Australien,« siger Scott Bryan.

Disse pimpsten blev samlet op af et flådefartøj fra New Zealand i august 2012. Foto: New Zealand Defense Force

Det australske par Michael Hoult og Larissa Brill har på Facebook lagt detaljerede beskrivelser ud af deres oplevelser, da de sejlede deres katamaran til Fijiøerne.

'Bølgerne blev næsten helt rolige, og bådens fart blev reduceret til en km/t.,' skrev de.

De rapporterede om svovllugt og begyndte at observere større klippestykker, da de sejlede videre ind i pimpstens-øen.

Parret så klippestykker på størrelse med basketbolde, og det fik dem til at udsende en advarsel til andre både, som sejler i det samme farvand, om at sejle så langsomt som muligt.

Professor Scott Bryan fra Queensland universitet. Foto: ERIKA FISH HANDOUT

Vulkanologen Erik Klemetti fra Denison Universitet, Ohio, har på Discover Magazines blog skrevet, at 'pimpstens-tømmerflåderne kan drive omkring i årevis, mens de langsomt forgår i dønningerne'.

'Disse stykker pimpsten udgør et fortrinligt hjem for forskellige havorganismer og hjælper med at sprede dem.'

Den tømmerflåde af pimpsten, der er på vej mod Australien, er 150 kvadratkilometer stor.