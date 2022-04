Nordkoreas grundlægger Kim II-Sung blev fredag fejret på fornem vis i landets hovedstad Pyongyang.

Tusindvis af mennesker havde samlet sig på Kim II-Sungs plads, som er opkaldt efter grundlæggeren.

Her troppede nationens leder Kim Jong-Un også op. Men alt var ikke, som det plejer at være.

For ifølge The Guardian havde USA på forhånd advaret omverdenen mod, at markeringen af Kim II-Sungs fødselsdag kunne tage en drejning. Det fortæller Sung Kim, der er repræsentant for Nordkoreas politik i USA, til mediet.

»Jeg vil ikke spekulere for meget, men jeg tror, at det kunne blive en ny missilaffyring. Det kunne være en atomprøvesprængning,« siger Sung Kim.

Og normalvis når man ser Kim Jong-Un er det da også ofte i forbindelse med affyringer af nordkoreas nyeste våbenteknologier, eller når han vinker til en bevæbnet hær på Kim II-Sungs plads.

Men det var langt fra tilfældet fredag, hvor Kim Jong-Un skuede ud over menneskemængderne på Kim II-Sungs plads. Tværtimod.

Foto: kcna Vis mere Foto: kcna

For på usædvanlig vis var der til den kæmpe parade ikke et eneste våben i syne.

Hverken et gevær, en kampvogn eller misiller.

Udover de højtstående nordkoreanske folk, var blot festklædte nordkoreanere til stede. Og de gav et spektakulært show for lederen.

Men ifølge The Guardian er den våbenløse begivenhed højst sandsynlig ikke et tegn på nye tider.

Satellitbilleder indikerer, at en større militærparade er i gang med at blive gjort klar, hvor Kim Jong-Un skal blære sig med sit våbenarsenal.

Spekulationerne går på, at denne parade vil finde sted 25. april, hvor Nordkoreas militær vil blive fejret.

Øverst i artiklen kan du se en video fra fejringen af Kim II-Sung.