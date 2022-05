Der er fortsat længe til, at amerikanerne skal til stemmeurnerne ved det afgørende midtvejsvalg til november. Men allerede nu er de begyndt at varme op.

Det er blandt andet sket i en række delstater. Og her er der blevet sendt en syngende lussing afsted til den tidligere præsident Donald Trump i en af de vigtigste delstater.

Tirsdag afholdt fire delstater primærvalg for at finde frem til de to store partiers kandidater ved midtvejsvalget.

Texas, Alabama, Arkansas og Georgia var i vælten.

Og specielt i den sidstnævnte var resultaterne opsigtsvækkende. Specielt på den republikanske side.

For den nu forhenværende præsident Donald Trump har kastet store kræfter og opmærksomhed på Georgia.

Som mange nok husker fra valget i 2020, så var det her, Trump satsede på at få omstødt resultatet i præsidentvalget, som han tabte.

Det var også her, der tidligt i 2021 var et dobbelt opgør til Senatet. Begge de to republikanske kandidater – bakket op af Trump – tabte og gav reelt demokraterne flertallet i Senatet.

Ved gårsdagens primærvalg havde Trump kastet sin kærlighed på David Perdue – der var en af de store tabere ved Senatsvalget i 2021 – som afløser til den siddende republikanske guvernør Brian Kemp.

Netop Brian Kemp havde efter Trumps nederlag i 2020 nægtet at støtte op om den afgående præsidents ubegrundede påstande om valgfusk – blandt andet i Georgia – hvilket fik Trump til at rase mod Kemp.

Det samme gjorde Trump mod Georgias topembedsmand Brad Raffensperger, der havde en helt central rolle i at sikre den demokratiske overgang fra Trump til Biden, da han kategorisk nægtede at tage Trumps påstande om valgfusk for gode varer. Endda på trods af hårdt pres fra den på tidspunktet siddende præsident.

Også Raffensperger var til valg tirsdag og mødte en kandidat bakket op af Trump i form af Jody Hice.

Men den forhenværende præsident fik på ingen måder sine ønsker opfyldt.

For Brian Kemp vandt suverænt kampen om at blive partiets guvernørkandidat med stor margin ned til David Perdue. Raffensperger fik mere end 50 procent af stemmerne i kampen om af blive republikanernes kandidat til delstatens 'secretary of state'.

Og som om det ikke var smæk nok til de udvalgte, Trump-støttede kandidater, så vandt delstatens justitsminister, Chris Carr, en enorm sejr over Trump-kandidaten John Gordon.

Trump fik et par småsejre i Georgia, da det kontroversielle medlem af Repræsentanternes Hus Marjorie Taylor Greene samt den Trump-støttede Senats-kandidat Herschel Walker begge fik gode, forventede sejre.

Men det tager ikke fokus bort fra, at Trump har fået en række store nederlag i den potentielt altafgørende delstat, der både kan komme til at få indflydelse på Senatet og Repræsentanternes Hus til november.

Og skulle Brian Kemp, Chris Carr og Brad Raffensperger alle tre vinde deres respektive valg mod den demokratiske modstander til november, så vil Trump-lejren trods republikanske sejre alligevel have benhårde modstandere i Georgia.

Eller som det tidligere medlem af Repræsentanternes Hus i netop Georgia Lynn Westmoreland siger til NBC News.

»Hvorfor ville Trump gå efter Kemp, når Kemps chancer for at vinde var så store? Georgia bliver en enormt vigtigt delstat for Trump i 2024, hvis han stiller op.«

»Jeg forstår det ganske enkelt ikke.«