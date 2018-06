Nu lander et helt nyt styresystem til din iPhone. Og det er en stor opdatering. Her er et udpluk af det, du kan glæde dig til.

Med det nye styresystem iOS 12 fra Apple bliver det nu muligt at lave såkaldte Memojis. Det betyder, at du kan lave animationer af dit eget ansigt ved at putte en digital maske over dit ansigt i iMessage.

Memojis kan se ud præcis, som du ønsker – det vil sige, at du kan vælge hårfarve, hudfarve, accessories mv. Memojis vil også have blink- og tungegenkendelse.

Ved det nye styresystem bliver det desuden muligt at gruppe-FaceTime, kameraet åbner op til 70 pct. hurtigere, tastaturet vises op til 50 pct. hurtigere, og der er bedre respons, når du skriver.

»Vi er meget begejstrede for de nye kommunikationsfunktioner, som vi lancerer på Ipone og Ipad, herunder Memoji,« sagde Craig Federighi, Apples Senior Vice President for Sofware Engineering ved præsentationen af de nye funktioner mandag.

En anden ny funktion, som følger med Apple's opdaterede styresystem, iOS, er den såkaldte 'skærmtid", der giver brugerne overblik over, hvor lang tid der bruges på mobilen, og hvad tiden bruges på. Det skal give mobilbrugere indsigt i, hvad telefonen bruges til og hvornår.

Vil du bruge den ny Memojis-funktion?

Folk, der har ældre iPhones, kan desuden se frem til, at telefonerne bliver væsentlig hurtigere og vil leve længere. Det vurderer chefredaktør ved techmediet iNPUT Torben Vognsen.

»Det, der kommer til at betyde mest for flest mennesker, er, at Apple har forbedret ydeevnen på ældre telefoner. Hvis Apple's tal holder stik, vil en iPhone 5S eller en iPhone 6 få et års længere levetid,« siger han til Ritzau.