For få dage siden var han en af de rigeste mænd i USA. Men en økonomisk rutsjetur af de helt store har nu lavet om på det.

Magasinet Forbes, der løbende opgør en liste over verdens rigeste, skrev 2. januar, hvordan kryptovalutaen Ripple havde gjort Chris Larsen, der har danske rødder, til den 15. rigeste amerikaner.

Men et voldsomt kursfald har nu ændret gevaldigt på det.

Da Forbes kiggede nærmere på Chris Larsens formue, blev det konkluderet at han var god for hele 37,3 milliarder dollar svarende til 227 milliarder kroner. Pengene har han, fordi han er medstifter og tidligere administrerende direktør for af Ripple, og han har således 5,2 milliarder ripple, såkaldte XRP’er, stående på sin konto.

Men over de sidste ti dage har et kursfald på hele 65 procent ifølge Finans betydet, at han har måttet vinke farvel til et beløb svarende til 72 milliarder kroner.

Chris Larsen, der har studeret i København og hvis bedsteforældre stammer fra Aarhus-området, har sin formue baseret på kryptovalutaen, der regnes for at være den næstmest værdifulde efter Bitcoin. Desuden har han en ejerandel på 17 procent af selskabet, hvor han nu sidder i bestyrelsen.

Den seneste tid er de største kryptovalutaer blevet ramt af kursfald. Det skyldes blandt andet, at den kinesiske centralbank lader til at ville bandlyse den alternative betalingsmetode. Også Sydkorea og Japan har meldt ud, at man vil stoppe 'irrationelle' investeringer i kryptovalutaer.