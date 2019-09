Den britiske opposition og en række konservative parlamentsmedlemmer har tirsdag stemt for, at parlamentet onsdag overtager dagsordenen i Underhuset.

I afstemningen tirsdag aften siger 328 ja, mens 301 siger nej.

Formålet med at overtage kontrollen er at få implementeret lovgivning, der blokerer for et brexit uden en aftale.

Onsdag vil parlamentet således stemme om et lovforslag, der er fremsat af en gruppe parlamentsmedlemmer. Forslagets formål er at forhindre premierminister Boris Johnson i at føre briterne ud af EU uden en aftale.

Flere konservative parlamentsmedlemmer stemte imod den konservative regerings anbefaling tirsdag aften.

Resultatet betragtes som et nederlag for Boris Johnson.

