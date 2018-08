Flytrafikken i Amsterdams store officielle lufthavn Schiphol har onsdag været indstillet.

Det skyldes en fejl i kommunikationssystemet som formidler kontakt mellem piloterne og kontroltårnet. For at sikre sikkerheden, er flytrafikken delvist blevet afbrudt. Det skriver den hollandske flykontrol Luchtverkeersleiding Nederland på Twitter.

De arbejder lige nu på at løse fejlen, indtil da vil flytrafikken i Schiphol lufthavn være reduceret.

Er is een storing in het communicatiesysteem van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Via dat systeem verloopt het contact tussen de luchtverkeersleiding en piloten. Om de veiligheid te waarborgen hebben we daarom het vliegverkeer afgebouwd (1/3). — Luchtverkeersleiding Nederland (@lchtvrkrsldr) 15. august 2018

Klokken 13.30 onsdag var der ingen fly, som måtte lande eller lette fra lufthavnen, men en halv time senere meldte lufthavnen ud, at de langsomt vil begynde at lade fly lande i lufthavnen igen.