En af de tættest befolkede byer i verden og hjem til mere end 10 millioner mennesker kan være forsvundet inden for de næste 30 år.

Det skriver det australske nyhedsmedie news.com.au.

Indonesiens hovedstad, Jakarta, kan risikere at forsvinde fra verdenskortet i 2050. Det anslår en ny forudsigelse fra eksperter ved Badung Insitute og Technology (BIT). De forudsiger, at 95 procent af Nord Jakarta vil være dækket af vand inde for de næste tre årtier.

Den kæmpestore by er beliggende på et sumpet område, der er sunket mere end fire meter i løbet af de sidste 30 år, og det står nu så slemt til, at BIT estimerer, at byen synker med et gennemsnit på 1-15 centimeter om året, og at næsten halvdelen af byen på nuværende tidspunkt befinder sig under havets overflade.

Situationen er allerværst i havnebyen Nord Jakarta, som er sunket 2,5 meter på blot 10 år og som fortsætter med at synke med helt op til 25 meter nogle steder. Det er mere end det dobbelte af, hvad der er normalt for store kystbyer.

Hvis store dele af Jakarta - som generer mere end 20 procent af Indonesiens bruttonationalprodukt - ender med at synke, vil det skabe et økonomisk mareridt for landets 261 millioner mennesker.

»Hvis vi forlader Nord Jakarta, vil det koste 220 milliarder dollar i aktiver - for ikke at tale om antallet af mennesker og produktivitet, der ville skulle erstattes,« fortalte Robert Sianipar, tidligere topofficer fra det koordinerede økonomiministerium, til Reuters.

I februar blev mere end 6500 beboere i lavtliggende områder i Jakarta evakueret til krisecentre efter flere voldsomme regnvejr, der forårsagede flere oversvømmelser over den indonesiske hovedstad og jordskred i satellitbyer. De var blandt de mere end 11.000 mennesker, der var ramt af oversvømmelserne