I slutningen af sidste uge sad den britiske handelsminister, Liz Truss, og Japans udenrigsminister, Toshimitsu Motegi, i London og gjorde sig klar til at lægge sidste hånd på en historisk handelsaftale mellem de to lande.

For briterne var det den første store handelsaftale efter brexit. For japanerne var det en sikring af fortsat handel med briterne. En aftale til omkring 256 milliarder kroner om året var på spil.

Men da Toshimitsu Motegi satte sig ind i et fly sent fredag og satte kurs mod Japan, var aftalen ikke underskrevet.

Liz Truss havde forladt forhandlingerne. En tvist om Stilton-ost var endt med at blive en uoverstigelig forhindring. Det skriver Financial Times.

Liz Truss og Toshimitsu Motegi indleder forhandlingerne i starten af juni. De mødtes i London i sidste uge. Foto: ANDREW PARSONS Vis mere Liz Truss og Toshimitsu Motegi indleder forhandlingerne i starten af juni. De mødtes i London i sidste uge. Foto: ANDREW PARSONS

Problemerne opstod, efter Liz Truss havde forsøgt at vinde en form for symbolsk sejr i forhandlingerne.

Den aftale, briterne og Japan lige nu er ved at få på plads, minder stort set punkt for punkt om den aftale, EU har med Japan.

Med andre ord: Storbritannien og Japan forsøger at nå til enighed om, at man kan handle videre på samme vilkår, som man gør i dag, hvor Storbritannien er medlem af EU knap fem måneder endnu.

En af de aftaler, der ligger i den nuværende handelsaftale, er, at der er en tarif på import af oste i Japan på 29 procent – en tarif, som bliver udfaset til 0 i år 2033.

Men når det gælder skimmelost, er det kun en vis mængde af osten, der kan gå fri af tariffer til den tid. Den mængde ville Liz Truss have hævet loftet for.

Men det ville hendes japanske modpart altså ikke. I Japan lyder argumentet, at hvis man begynder at give briterne bedre aftalevilkår end EU, så vil EU blive motiveret til at genbesøge handelsaftalen og få de samme vilkår – og så kan man blive ved.

Så i stedet for at underskrive en aftale, faldt det hele altså på gulvet på grund af Stilton-osten.

I Financial Times og avisen The Times bemærker man, at Storbritannien ‘kun’ eksporterer blåskimmelost til en værdi af godt 800.000 kroner om året til Japan, og at den lille detalje derfor er stort set ubetydelig i det store hele.

Men Liz Truss havde altså brug for en lille politisk sejr, så hun kunne fortælle historien om, at briterne nu får aftaler, der særligt tilgodeser britiske virksomheder.

Liz Truss has form with cheese pic.twitter.com/apoDMWzK9X — Matthew Garrahan (@MattGarrahan) August 10, 2020

Begge aviser bemærker ligeledes, at Liz Truss faktisk har en forhistorie med ost.



På en partikonference i 2014 holdt hun således en tale om, at de britiske osteproducenter havde for ringe eksportaftaler – til stor forbløffelse for de fremmødte. Et lille udsnit af talen gik viralt.

Selv om aftalen mellem briterne og Japan ikke blev underskrevet i London, peger alt trods alt fortsat i retning af en handelsaftale.

Den forventes underskrevet og præsenteret i slutningen af august.