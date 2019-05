Den skulle have været åbnet i 2011, men her otte år senere står den nye Berlin Brandenburg-lufthavn stadigvæk tom. Skandale efter skandale har forsinket byggeriet.

Nu ser det så endelig ud til, at lufthavnen gør klar til at åbne op. Fra oktober 2020 vil rejselystne danskere kunne sætte deres fødder i den nye lufthavn.

Det skriver check-in.dk.

Og selvom man med rette kan frygte, at den melding ikke nødvendigvis holder – indvielsen er udskudt adskillige gange gennem årene - tyder meget på, at lufthavnen rent faktisk ender med at åbne terminalerne i oktober 2020.

Lufthavnen er nemlig begyndt at tildele de forskellige flyselskaber terminaler.

80 selskaber står i alt til at lette og lande i den storstilede lufthavn.

Prisen for lufthavnen ender i noget, der ligner 54,3 milliarder kroner. Det er tre en halv gange så meget, som man havde budgetteret med.

Forsinkelsen på godt otte år skyldes en række skandaler og problemer med tekniske systemer. Lufthavnen skal erstatte de to nuværende Berlin-lufthavne Schönefeld og Tegel.