Londons store lufthavn Heathrow stopper alle afgange. Det sker, efter at der er set en drone i luften, skriver Reuters.

I december var lufthavnen Gatwick lukket ned i en længere periode af samme årsag.

'Vi reagerer lige nu på, at en drone er set ved Heathrow og samarbejder tæt med Londons politi for at afværge enhver trussel mod sikkerheden.'

'Som en sikkerhedsforanstaltning har vi stoppet alle afgange, mens vi efterforsker. Vi undskylder til vores passagerer for enhver ulejlighed, det kan give vores passagerer,' skriver Heathrow på sine Twitter-profil.

Ifølge sin hjemmeside har lufthavnen over 78 millioner passagerer hvert år og 1299 ankomster og afgange hvert døgn.

Før jul var lufthavnen Gatwick, der også ligger ved London, lukket ned på grund af observation af en drone.

Det ramte 140.000 passagerer og tvang lufthavnen til at aflyse omkring 1000 afgange.

Nedlukningen fik stor opmærksomhed og har fået det britiske parlament til at indføre ny lovgivning ganske hurtigt.

»En ny lov giver politibetjente magt til at tvinge droner til at lande og kræve, at brugerne sørger for den rette dokumentation,« udtalte det britiske transportministerium mandag.

Loven giver desuden politiet mulighed for at "undersøge områder og beslaglægge droner - herunder elektroniske data, som er lagret i enheden", står der i udtalelsen.

Derudover vil det britiske indenrigsministerium begynde at teste en ny antidroneteknologi.

Den skal gøre det muligt at "forhindre en gentagelse af hændelser som den, der for nylig fandt sted i Gatwick", hedder det.

Heathrow er ifølge Flypenge.dk Europas travleste lufthavn. Alene det første halvår af 2018 havde lufthavnen over 38 millioner passagerer.

Opdateres...