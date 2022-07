Lyt til artiklen

'Sommeren med tabt bagage.'

Det kunne man meget vel døbe denne sommer. Kufferter bliver nemlig fanget i en transportbåndsformet hvirvel, der kun ser ud til at vokse.

»Det er noget rod, og jeg har aldrig set noget lignende.«

Sådan lyder det fra Jenn Choi til The Guardian. Hun er en af flere, der har tjekket sin flybagage ind – og mistet den.

Efterhånden som passagerer vender tilbage efter pandemien, stiger mængden af ​​bagage, der går tabt af flyselskaber.

The Guardian oplyser, at næsten seks ud af 1.000 kufferter, der blev tjekket ind af passagerer, blev tabt af amerikanske flyselskaber i april. Det svarer til en stigning på 67 procent i forhold til samme måned i 2021.

Antallet af bagage, der bliver håndteret forkert, er også stigende i hele verden. Og specielt i den store London-lufthavn Heathrow er der bagagekaos lige nu.

Heathrow have invented a new game where you have to climb over loads of luggage in order find your own. pic.twitter.com/SgBpwMpQnH — Christian Mitchell (@MitchellCMM) July 14, 2022

'Heathrow har opfundet et nyt spil, hvor du skal klatre over masser af bagage for at finde din egen,' skriver en på Twitter.

Mens en anden video vidner om omfanget af problemet.

Heathrow pic.twitter.com/l1S4xEe3RY — eatlovepray21 (@eatlovepray211) July 15, 2022

B.T. har tidligere på ugen skrevet, at det vælter ind med henvendelser fra folk, der oplever problemer ved bagagebåndet.

Og de mange bagageproblemer har fået forsikringsselskabet Trygs norske afdeling til at opfodre deres kunder til at rejse med håndbagage.

Opfordringen skyldes, at forsikringsselskabet oplever rekordmange henvendelser om mistet eller forsinket bagage.

»Normalt vurderer vi, at 95 procent af al forsinket bagage vil komme efter 24 timer, men nu ser det ud til, at forsinkelserne er større end dette,« siger Ole Irgens, der er kommunikationschefen for Tryg i Norge.

3 gode råd Hvis du skal tjekke en kuffert ind til en længere flyrejse, har Tryg tre gode råd til dig, når du pakker sommersandalerne og badevingerne. Pak de vigtige ting i håndbagagen for eksempel medicin og briller

Bland familiens bagage i flere kufferter, så hvis I mister en kuffert, så mangler personen ikke alle sine ting

Husk bagagetag med kontaktoplysninger Kilde: Susanne Lindhage, pressechef i Tryg Danmark.

Og det er ikke kun den norske afdeling, der er lagt ned af henvendelser. I et skriftligt svar til B.T. oplyser Tryg Danmark, at de også oplever en stigning i antallet af henvendelser om forsinket bagage.

Derfor har pressechefen hos Tryg Danmark, Susanne Lindhage, et par gode råd til de mange rejsende.

»Sørg for at pakke de vigtige ting i håndbagagen og husk et bagagetag,« skriver hun.

Derudover opfodrer Tryg deres kunder til at passe godt på deres boardingkort og bagagekvittering, når de tjekker en kuffert ind.