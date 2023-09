Den idylliske lille havneby Fowey i det sydvestlige England er på den anden ende.

På grund af en 60.000 tons tung og 236 meter lang gigant, som i den grad satte sit præg på byen – på godt og ondt.

»Det er stort for Fowey og området omkring byen,« siger byens havnemester Paul Thomas til BBC om det enorme krydstogtsskib 'Spirit of Adevnture', som lørdag lagde til i Fowey for første gang nogensinde.

Som det største skib i Foweys havn nogensinde.

Tiny Cornish port town hosts 60,000 tonne cruise ship https://t.co/tB1ZrviAF1 — Switch Radio News (@switchbhamnews) September 3, 2023

'Spirit of Adventure' har plads til næsten 1.000 passagerer. Det svarer til omkring halvdelen af Foweys indbyggertal.

Og det er bestemt ikke alle de lokale, som deler havnemesterens begejstring over krydstogtsskibets ankomst.

»Galskab! Og de vil tiltrække mere af den slags til Fowey,« lyder det fra en bruger på det sociale medie X.

»Med det meget lave tidevand så det alt for stort ud for Fowey,« skriver en anden bruger.

»Frygteligt. Det burde ikke være tilladt,« lyder det fra en tredje.

Andre brugere klager over, at luftkvaliteten i den lille havneby i Cornwall blev forringet markant på grund af krydstogtsskibets udstødning, skriver Daily Mail.