Sol, strand, sangría – og næsten statsgaranti for flot solskinsvejr. De Kanariske Øer plejer at blive invaderet af solhungrende danskere og andre nordeuropæere.

De seneste par måneder har øerne dog oplevet en helt anden invasion – som skaber store spændinger og nu får myndighederne til at slå alarm.

I 2020 er der ankommet omkring 18.000 migranter til De Kanariske Øer. Det er mere end 10 gange flere end i hele 2019, og langt størstedelen af migranterne er ankommet siden august. Alene i oktober ankom 5.000 afrikanske migranter til øgruppen i Atlanterhavet. I små træbåde – og med livet som indsats.

Udviklingen får myndigheder og hotelejere på De Kanariske Øer til at slå alarm.

Mange af de unge, afrikanske migranter – som søger mod et bedre liv i Europa – bliver indkvarteret de mange hoteller, som stod gabende tomme på grund af coronakrisen.

Men nu melder hotellernes brancheforening, at der ikke er flere værelser til rådighed.

»Vi har udvist stor solidaritet. Vi har foretrukket at hjælpe på en humanitær måde og undgå de dramaer, vi har set andre steder i Europa. Men nu må vi finde andre løsninger,« siger Tom Smulders, talsmand og næstformand for FEHT, en sammenslutning af hotelejere på øerne.

'En ydmygelse af Spanierne'

Også politisk er situationen særdeles sprængfarlig.

En gruppe migranter ankom mandag til Arguineguin på Gran Canaria. Det anslås af en ud af 25, der begiver sig ud på den farefulde tur fra Afrika til De Kanariske Øer, drukner undervejs. Foto: Desiree Martin/AFP Vis mere En gruppe migranter ankom mandag til Arguineguin på Gran Canaria. Det anslås af en ud af 25, der begiver sig ud på den farefulde tur fra Afrika til De Kanariske Øer, drukner undervejs. Foto: Desiree Martin/AFP

Det unge, nationalkonservative parti Vox har fået vind i sejlene ved at være ekstremt kritisk overfor migranterne – og de gamle partiers efter Vox' mening manglende evne til at gøre noget ved problemet.

Alberto Rodríguez Almeida, som er næstformand i Vox' afdeling i Gran Canarias største by Las Palmas, raser over, at migranterne nu indkvarteres på turistøernes hoteller og får fuldpension.

»Mens de andre politiske partier og deres medier er enige om, at det er en ikke-eksisterende humanitær krise med lemlæstede kvinder, som flygter fra krigen med deres børn, er vi de skeptiske iagttagere af en invasion, som er organiseret af mafiaen i samarbejde med NGO'er,« skriver han på Facebook og fortsætter:

»Tusinder af unge mænd deler billeder på sociale medier af deres 'eventyr' med ophold på tre- og firestjernede hoteller med fuldpension, penge de får udbetalt, og til sidst et fly til deres favoritdestination i Europa med dokumentation (så som pas, red.), de har modtaget med kurér, for at ydmyge spanierne, som kæmper for at overleve denne krise.«

En migrant gestikulerer før han bliver overført til et nødlejr i Arguineguin på Gran Canaria. Foto: Borja Suarez/Reuters Vis mere En migrant gestikulerer før han bliver overført til et nødlejr i Arguineguin på Gran Canaria. Foto: Borja Suarez/Reuters

Hvor sådanne – mere eller mindre veldokumenterede – angreb på migranterne og de vilkår, de tilbydes af myndighederne, for få år siden var for døve øren i Spanien, forholder det sig helt anderledes i dag.

Kræver ministers afgang

Ved valget i 2019 fik Vox 15 procent af stemmerne og blev Spaniens tredjestørste parti – og det var endda før coronakrisen kom buldrende og ramte landets ekstremt vigtige turismeerhverv som en tsunami – med masser af arbejdsløse og dybe økonomiske problemer til følge.

Også i regeringen skaber migrantkrisen spændinger, skriver Jyllands-Posten.

I tirsdags slog politiet pludselig til mod en nødlejr på kajen i Arguineguín og fjernede 227 migranter, hvilket ikke skulle have huet byens borgmester, idet der ikke var styr på, hvor migranterne i stedet skulle opholde sig.

Flere og flere migranter kommer med skibe fra Afrika til Gran Canaria. Nu er det nok, siger ferieøens hotelejere. Amnesty kritiserer forholdene for migranter. Foto: BORJA SUAREZ Vis mere Flere og flere migranter kommer med skibe fra Afrika til Gran Canaria. Nu er det nok, siger ferieøens hotelejere. Amnesty kritiserer forholdene for migranter. Foto: BORJA SUAREZ

Miseren fik den lokale afdeling af det venstreorienterede regeringsparti Podemos til at kræve indenrigsminister Fernando Grande-Marlaska fyret.

Podemos har ingen aktier i den taskforce, som er sat ind for at løse migrantkrisen på De Kanariske Øer, idet ingen af partiets ministre har noget med sagen at gøre.

Mange drukner

Fernando Grande-Marlaska oplyste onsdag, at de 227 migranter blev sluppet fri, fordi de højest kan tilbageholdes i nødlejren i 72 timer.

Hvor De Kanariske Øer oversvømmes af migranter, forholder det sig faktisk stik modsat i de spanske enklaver i Marokko, Ceuta og Melilla, skriver El País.

Hvor næsten 5.000 migranter sidste år forcerede de ellers store pigtrådshegn, Spanien har sat op ved grænsen til enklaverne, gælder det kun for 1.500 i år. En del af årsagen er, at landegrænsen er næsten hermetisk lukket på grund af coronapandemien.

Turen i træbåde fra Afrika til De Kanariske Øer er over 100 kilometer lang og decideret livsfarlig. En ud af 25 migranter drukner under undervejs.