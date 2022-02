En lang række kampvogne er på vej mod Ukraines hovedstad Kiev.

Konvojen er ifølge Reuters fem kilometer lang og består af flere hundrede russiske militærkøretøjer.

Det afslører amerikanske satellitfotos fra søndag formiddag, som er taget af teknologiselskabet Maxar.

Billederne viser desuden, at konvojen er nær byen Ivankiv.

Konvojen er vurderet til at være fem kilometer lang. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. DO NOT OBSCURE LOGO Foto: Satellite image ©2022 Maxar Tech Vis mere Konvojen er vurderet til at være fem kilometer lang. Foto: Satellite image ©2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.NO RESALES.NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. DO NOT OBSCURE LOGO Foto: Satellite image ©2022 Maxar Tech

Borgmesteren i Kiev, Vitalij Klitjko, har i løbet af søndagen udtalt, at hovedstaden er omringet af russiske soldater, og at en evakuering af civile er umulig, da 'alle veje er blevet blokeret'.

»Lige nu har vi elektricitet, vand og varme i vores huse. Men infrastrukturen til at kunne levere mad og lægemidler er blevet ødelagt.«

Det viser sig, at borgmesteren fik talt over sig, siger borgmesterens talsperson til Kyiv Independent. Dog er russerne på vej til hovedstaden.

Desuden har der været udgangsforbud i hovedstaden i løbet af søndagen, så myndighederne ifølge Klitjko kunne fange sabotører.