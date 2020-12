Politiet i østaten Marshalløerne har fundet en kæmpemæssig last af kokain i bunden af en forladt båd, som drev op på en øde atol, efter at den havde drevet omkring på havet i formentlig årevis.

Rigsadvokat Richard Hickson oplyser, at den 5,5 meter lange glasfiberbåd blev fundet på atollen Ailuk i sidste uge med 649 kilo kokain, der var gemt i et rum under dækket.

Ifølge Hickson var båden efter al sandsynlighed drevet over Stillehavet fra det centrale Sydamerika. »Den har formentligt drevet rundt i et års tid eller to,« sagde han. Det skriver france24.com.

Narkotikummet var i pakker a et kilo markeret med 'KW'. De blev brændt af i en speciel ovn i tirsdags – bortset fra to pakker, som blev givet til det amerikanske narkotikapoliti, som skal analysere indholdet.

Politiet fra Marshalløerne laster en boks fyldt med pakker af kokain med hver et kilo på en pickup fra en politibåd. Foto: GIFF JOHNSON Vis mere Politiet fra Marshalløerne laster en boks fyldt med pakker af kokain med hver et kilo på en pickup fra en politibåd. Foto: GIFF JOHNSON Pakkerne med kokain var alle mærket 'KW'. Foto: GIFF JOHNSON Vis mere Pakkerne med kokain var alle mærket 'KW'. Foto: GIFF JOHNSON

Historierne om kokain, der vasker op på strandene på Marshalløerne, går tilbage til 1980'erne. Det fremgår af en rapport fra 2012 af en australsk webside, Asia Pacific Defence Reporter.

Mellem 2002 og 2009 blev der i mindst seks tilfælde fundet bundter af kokain, der var vasket op på strandene.

»Det tyder på en veletableret og langvarig kokainhandel og en, der foregår på en massiv måde,« lyder det i rapporten.

Der er blevet fundet utallige mængder af narkotika langs Marshalløernes kystlinje i årevis, og det er ikke første gang, der er fundet narkotika på atollen Ailuk, men denne gang er det det absolut største fund.

649 kilo kokain blev fundet under dækket på en båd, der var vasket i land på atollen Ailuk. Foto: AFP PHOTO / MARSHALL ISLANDS POLICE DEPARTMENT Vis mere 649 kilo kokain blev fundet under dækket på en båd, der var vasket i land på atollen Ailuk. Foto: AFP PHOTO / MARSHALL ISLANDS POLICE DEPARTMENT Denne glasfiberbåd på 5,5 meters længde var gemmestedet for de mange kilo kokain. Foto: AFP PHOTO / MARSHALL ISLANDS POLICE DEPARTMENT Vis mere Denne glasfiberbåd på 5,5 meters længde var gemmestedet for de mange kilo kokain. Foto: AFP PHOTO / MARSHALL ISLANDS POLICE DEPARTMENT

Ifølge politiet eksisterer der forskellige teorier om, hvorfra narkoen stammer. Den kan for eksempel være forladt af smuglere, som har været bange for at blive fanget af politiet, eller narkoen kan være tabt i stormvejr.

I januar 2014 blev den salvadoranske fisker Jose Alvarenga skyllet op på stranden i Marshalløerne. Det var mere end 13 måneder efter, at han var taget ud for at fiske fra Mexicos vestkyst. Hans kammerat druknede på turen, men han overlevede mirakuløst.

Det fik forskere på universitetet i Hawaii til at gennemføre 16 computersimultationer af de steder, man kunne forventes at ende, hvis man starter ved Mexicos vestkyst. Næsten alle tilfælde viste, at endestationen var Marshalløerne.