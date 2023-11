Fire store blå sportstasker af mærket North Face vakte for nylig opsigt på havnen i Sheerness i det nordlige Kent.

Taskerne lå gemt i et rum neden under et bananaskib fra Panama, og de indeholdt hverken fodboldudstyr eller tøj til en weekendtur.

Derimod opdagede myndighederne hele 137 kilo kokain i taskerne.

Det skriver Sky News og BBC om sagen, som stammer fra 14. oktober i år.

Taskerne lå gemt inde i en slags havkiste under skibet, som bliver bruge til at indtage havvand for at stabilisere skibet.

De britiske myndigheder arbejder nu på at finde ud af, hvor den store mængde narkotika kommer fra.

Skibet skulle til Holland, men et tip fik myndighederne til at sende et specialhold ud for at undersøge det, da det lagde til i Sheerness.

Det tog dykkere fem timer at finde stofferne ved en undervandssøgning af skibets skrog.

»Dette er et ekstremt sjældent og sofistikeret skjulested og viser, hvor langt kriminelle netværk vil gå for at få farlige stoffer som kokain i omløb,« siger efterforskningslederen David Philips til BBC.

»Salget af sådanne førsteklasses stoffer kontrolleres af bander, der udøver vold og undertrykkelse i vores lokalsamfund.«