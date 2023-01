Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kom lidt for tæt på, da to fly næsten kolliderede i den amerikanske lufthavn John F. Kennedy International Airport.

Nu skal sagen undersøges af Den Føderale Luftfartsmyndighed.

Det skriver The Guardian.

Da et fly fra Delta Airlines skulle til at lette kom der ud af det blå et fly fra American Airlines, der skulle til at krydse samme startbane.

Piloterne var heldigvis på dupperne og fik sænket farten, så katastrofen blev afværget.

Delta Airlines udtaler, at de samarbejder med myndighederne under efterforskningen.