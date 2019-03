Kæmpe bilkøer. Børn, der ikke kan komme hjem fra skole. Og akut varemangel.

Det sydøstlige Storbritannien forbereder sig på kæmpe kaos i tilfælde af, at landet må forlade EU uden en aftale. Og tiden er knap.

I dag kører 11.000 lastbiler hver dag igennem tunnellen mellem Calais i Frankrig og engelske Dover, der forbinder de britiske øer med det europæiske fastland.

Og skulle det ende med en skilsmisse uden aftale, frygter myndighederne, at der opstår et gigantisk trafikkaos - som vil påvirke hele det sydøstlige England, herunder områdets små børn.

Myndighederne forudser, at børnene må blive på deres skoler længe efter, at skoledagen er slut - simpelthen fordi trafikken kan blive fuldstændig lammet, da det vil blive nødvendigt at tjekke hvert eneste køretøj grundigt af toldmæssige årsager, hvis et brexit uden aftale med EU bliver en realitet.

'Under perioder med mandskabsmangel på grund af en nødsituation bør skolelederne overveje to alternativer, før de lukker skolerne. Først skal de overveje at suspendere normal undervisning og i stedet påtage sig en pasningsrolle, hvor lærerne holder øje med eleverne,' står der i det syv sider lange dokument om krisehåndteringen, som avisen The Guardian har set.

Det andet alternativ er mindre drastisk: at samle eleverne på hver årgang i større klasser på grund af den forventede lærermangel.

Den offentlige transport - herunder skolebusserne - kan blive lammet af trafikkaosset, og børnenes forældre risikerer også at sidde fast i trafikken; eller slet ikke at have mulighed for at hente deres børn, hvis de på grund af nødsituationen ikke kan forlade deres arbejde. Det kan blive nødvendigt for plejepersonale, sygeplejersker, læger og flere andre faggrupper.

Alle skolerne i hele regionen Kent - Englands sydøstligste region - har fået besked på at sørge for de nødvendige madreserver, så børnene ikke sulter, hvis frygten for kaos bliver til virkelighed.

Der er endda udsendt vejledninger om, hvad skolerne skal gøre for at undgå, at luftkvaliteten bliver dårlig som følge af blandt andet benzin- og dieselos fra de mange lastbiler.

I så fald skal skolerne sørge for, at døre, vinduer og ventilationskanaler holdes lukket.

Der er også risiko for brændstofmangel som følge af panikhamstring i tilfældet af et såkaldt 'hårdt' brexit.

Den britiske hær har aktiveret en stab på 3.500 mand i en atomsikret bunker under det britiske forsvarsministerium, som skal forberede, at landet forlader EU uden en aftale.

Miltæret skal være parat til at hjælpe med at transportere mad, brændstof og andre varer rundt i landet. 200 mand er klar til at køre benzin rundt til tankstationerne om nødvendigt.

Hvis det britiske parlament ikke bliver enig om en skilsmisseaftale næste uge, forlanger EU, at Storbritannien forlader unionen allerede 12. april - uden en aftale.

Ellers får briterne en frist frem til 22. maj. Dog kan Storbritannien søge om at deltage i valget til Europa-Parlamentet, og en yderligere forlængelse kan i så fald komme på tale.