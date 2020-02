»Det er så frustrerende. En rigtig øv-oplevelse.«

Marianne Vind Sørensen, hendes mand og tre børn nød deres ferie på et fem-stjernet hotel på Gran Canaria - men afslutningen er alt andet end fem-stjernet. Tværtimod er den dybt kaotisk.

Siden lørdag aften har familien været strandet Gran Canarias lufthavn - sammen med mange andre danske og udenlandske turister.

»Vi måtte sove i lufthavnen. Mine børn har fået lidt søvn, men jeg har ikke lukket et øje i 24 timer. Det er rigtig træls,« siger 51-årige Marianne Vind Sørensen.

Marianne Vind Sørensen fra Roskilde har ikke sovet i 24 timer efter at hun og familien måtte blive i Gran Canarias lufthavn natten over. Deres fly hjem til Danmark blev aflyst på grund af en omfattende sandstorm. Foto: Privat Vis mere Marianne Vind Sørensen fra Roskilde har ikke sovet i 24 timer efter at hun og familien måtte blive i Gran Canarias lufthavn natten over. Deres fly hjem til Danmark blev aflyst på grund af en omfattende sandstorm. Foto: Privat

Ikke lige den afslutning på ferien, hun og familien fra Roskilde havde drømt om.

Og det er langt fra sikkert, at deres kvaler er overstået endnu.

»Vi er stadig i lufthavnen. Det seneste vi har hørt er, at der måske kommer et fly til os senere i dag, men det er ikke sikkert,« siger Marianne Vind Sørensen.

Hun og mange andre danske og udenlandske turister er fanget på den spanske ferieø på grund af en historisk kraftig sandstorm, som har farvet himlen orange og gjort sigtbarheden så dårlig, at fly hverken kan lande eller lette i Gran Canarias Gando-lufthavn. Sigtbarheden er kun på 600 meter. Den skal være på 800 meter, for at flyene må lette.

Et fly holder parkeret i Las Palmas' lufthavn på Gran Canaria på grund af sandstormen. Foto: BORJA SUAREZ Vis mere Et fly holder parkeret i Las Palmas' lufthavn på Gran Canaria på grund af sandstormen. Foto: BORJA SUAREZ

Derfor er alle fly til og fra lufthavnen aflyst.

»Jeg skal tilbage på arbejde og børnene skal tilbage i skole på mandag, men lige nu aner om vi ikke, om vi kan nå hjem i tide,« siger Marianne Vind Sørensen.

»Et af formålene med ferien var ellers at slappe af og lade batterierne op, før hverdagen igen kaster sig over os,« fortsætter hun.

Også danskere, som er på vej på en ferie i sydens sol, er blevet fanget af sandstormen.

En af dem er Stig Kongstad Hansen.

Under normale omstændigheder kunne han have ligget på en af Gran Canarias lækre strande og slikke sol netop nu - men omstændighederne er alt andet end normale.

Stigs fly blev lørdag aften omdirigeret til Tenerife, fordi det ikke kunne lande på Gran Canaria.

»Vi blev ringet op klokken to i nat og bedt om at tage en taxa til lufthavnen, hvor der ville være et fly med afgang klokken 6. Men siden er der intet sket. Vi sidder her stadig og ved ikke, hvornår vi kan komme videre,« siger han.

Også på Gran Canarias strande var sigtbarheden meget lav på grund af sandstormen. Her er det Las Canteras-stranden i Las Palmas. Foto: Elvira Urquijo A./EPA Vis mere Også på Gran Canarias strande var sigtbarheden meget lav på grund af sandstormen. Her er det Las Canteras-stranden i Las Palmas. Foto: Elvira Urquijo A./EPA

I modsætning til Marianne Vind Sørensen fik Stig Kongsted Hansen et sted at overnatte. Det samme skulle de omkring 300 andre danskere på det omdirigerede fly have fået, fortæller han.

»Nu sidder vi så igen i lufthavnen. Stemningen er som sådan ok, men man kan godt mærke, at folk er ved at miste tålmodigheden,« siger Stig Kongsted Hansen, som netop får udleveret madbilletter mens han taler med B.T.

Flere fly til Gran Canaria søndag morgen er desuden blevet aflyst. Det gælder fly fra Oslo klokken 7.30, fly fra København klokken 8.05 og fly fra Stockholm klokken 10.20.

Et Norwegian-fly til Tenerife fra Københavns Lufthavn med afgang klokken 12 er blevet aflyst. To fly til henholdsvis Tenerife og Fuerteventura er foreløbig blevet forsinket i flere timer.