Det er ikke altid sådan lige med al den moderne teknologi.

Det måtte det store, amerikanske flyselskab United Airlines sande mandag.

Her fik alle deres fly strenge ordrer om ikke at lette i en hel time, skriver ABC.

Årsagen? En ny softwareopdatering havde givet bøvl med selskabets it-systemer, og det fik konsekvenser for flyselskabets tusindvis af daglige passagerer.

»United Airlines bad FAA (de amerikanske luftfartsmyndigheder, red.) om at bremse flyselskabets afgange over hele landet,« oplyste FAA til techmediet Engadget i går.

Mens flyene i luften fik lov til at fortsætte mod deres destination, blev 211 flyafgange påvirket på tværs af hele USA.

Og vi skal ikke længere tilbage end sidste uge for at finde seneste eksempel på et lignende problem.

Dengang var det godt nok i Storbritannien, men her var en teknisk fejl i flyvekontrollen ansvarlig for, at en femtedel af alle afgange fra Storbritannien blev aflyst, mens 27 procent af alle fly på vej til landet blev aflyst.