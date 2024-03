Et yderst usædvanligt kæledyr er netop blevet beslaglagt af politiet i New York i USA.

Det drejer sig om Albert.

En 3,4 meter lang alligator, der vejer intet mindre end 340 kilo, skriver Sky News.

Siden 1990 har Tony Cavallaro haft sin alligator derhjemme, hvor han har kunnet svømme rundt i en større pool også.

Og det var endda lovligt indtil 2021, hvor hans tilladelse til at holde dyret udløb. Han har derfor haft Albert ulovligt lige siden.

Ifølge statens afdeling for miljøbeskyttelse tillod Tony Cavallaro, at personer – inklusiv børn – kunne komme ned og svømme med Albert, og det har altså fået politiet til at spærre øjnene op en ekstra gang.

Flere betjente dukkede derfor op hjemme hos Tony Cavallaro, efter de blev gjort opmærksomme på »i hvilket omfang ejeren var til alvorlig fare for offentligheden«, ifølge en udtalelse fra agenturet.

Albert er blind på begge øjne og rygkomplikationer, og derfor understreger ejeren, at han ikke er til fare for andre.

Tony Cavallaro forklarede, at han behandlede alligatoren, som om den var hans barn, og derfor har han også lovet at kæmpe for at få Albert tilbage.

»Jeg er ikke farlig, og jeg ville aldrig udsætte andre mennesker for fare,« sagde han ifølge mediet.

Det er endnu usikkert, hvorvidt der bliver rejst tiltale mod Tony Cavallaro for ulovligt at have et Albert som kæledyr.

For nuværende er Albert hos en autoriseret plejer, indtil der er fundet et sted, hvor han kan være permanent.