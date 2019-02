Der er for nylig dannet en stor revne i isen ved Brunt-ishylden i Antarktis. Det truer med at få et isbjerg, der er dobbelt så stort som New York City, til at kælve.

Endnu har ingen det fulde overblik over, hvordan den resterende del af ismassen vil opføre sig, efter at isbjerget har kælvet.

Det kan gøre det svært at opretholde den videnskabelige tilstedeværelse på isen, som først blev etableret i 1955. Det skriver NASA.

Det britiske Antarktis Survey begyndte at stille deres måleudstyr op i 1955 på positionen Halley IV, der imidlertid måtte forlades i 1992, fordi isen blev for ustabil.

Brunt-ishylden fotograferet den 30. januar 1986. Foto: NASA

I 2016-2017 blev stationen Halley VI flyttet til en sikker lokalitet (Halley VIa), som ligger over for den voksende revne.

Revnen, som kan ses allerøverst på fotoet fra den 23. januar i år, er den såkaldte Halloween-revne. Den optrådte for første gang i 2016, og den fortsætter med at vokse østpå fra McDonald-isrør.

Hvad der vækker meget større bekymring, er revnen i fotografiets centrum.

Den centrale del af ismassen har ellers været stabil i hele 35 år, men nu går det stærkt. Revnen bliver godt fire km længere i retning mod nord hvert eneste år!

Nu er Brunt-ishylden blevet ramt af flere revner på dette foto fra den 23. januar i år. Foto: NASA

Når den hurtigt voksende nye revne når hele vejen over, så vil isen, der bliver frigivet, formentligt være på 1.700 kvadratkilometer.

Det er ganske vist ikke et enormt isbjerg efter Antarktis-målestok, men det kan meget vel være det største stykke is, der er brækket af Brunt-ishylden, siden de begyndte at observere den i 1915.

At isbjerge kælver, er en del af den normale cyklus på en ishylde, men de nylige forandringer er ikke set før i dette område.

Kanten af Brunt-ishylden har udviklet sig langsomt, siden Ernest Shackleton udforskede kysten i 1915. Men på det seneste er det gået stærkt.