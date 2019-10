Sydkoreas regering og bilgiganten Hyundai har fremlagt store planer om at styrke den moderne bilproduktion.

Flyvende biler i 2025.

Sådan lyder drømmen hos den sydkoreanske regering, der tirsdag har præsenteret en stor investering i omstillingen til fremtidens biler.

Regeringen har afsat 1,7 billioner won - svarende til knap ti milliarder kroner - fra 2021 til 2027 til at styrke udviklingen af teknologi til selvkørende biler. Og blandt målene er altså også flyvende biler, skriver Reuters.

- Vi kommer til aktivt at gå fra forbrændingsmotorer til fremtidens biler, siger Sydkoreas industriminister, Sung Yoon-mo, tirsdag.

Regeringens udmelding kommer side om side med en enorm investering fra den sydkoreanske bilgigant Hyundai.

Hyundai vil frem til 2025 bruge knap 35 milliarder dollar - 230 milliarder kroner - til at udvikle moderne bilteknologi samt på strategiske investeringer.

Bilproducentens udmelding kommer, i kølvandet på at den sammen med to partnere indgik et samarbejde til en værdi af 1,6 milliarder dollar - knap 11 milliarder kroner - med det amerikanske selskab Aptiv.

Aptiv arbejder med udviklingen af selvkørende biler.

Den sydkoreanske regering forventer, at Hyundai kan tilbyde selvkørende biler til større selskaber i 2024 og til den generelle befolkning i 2027.

Regeringen udtaler desuden, at dens investering blandt andet sker, fordi Sydkorea halter efter andre lande i udviklingen af moderne biler.

Sydkorea er på andre punkter ellers langt fremme på det teknologiske område. Landet har blandt andet et yderst avanceret mobildatanetværk.

/ritzau/Reuters