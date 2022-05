Et opsigtsvækkende syn mødte mange nysgerrige lokale på den spanske kyst ved Valencia.

For på stranden i Tavernes de la Valldigna blev en 14 meter lang og 30 tons tung pukkelhval fundet død på stranden.

Det skriver flere lokalmedier og Reuters.

Endnu mere opsigtsvækkende er det, at et hold dykkere havde spotte hvalen 300 kilometer væk bare en uge forinden.

REUTERS/Pedrosub TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Pedrosub

Her havde de befriet den fra indfiltring i et ulovligt drivfiskenet ud for øen Mallorca, efter at den blev opdaget af et skib.

Efter den var blevet befriet svømmede den væk og sprøjtede vand ud af dens åndehul, men specialister fra Oceanography Foundation, der undersøgte hvalen, sagde, at den var ekstremt svag og havde adskillige snit på dens rygfinne.

De forudså, at det massive dyr ikke ville overleve en tilbagevenden til havet.

»Det er forfærdeligt. Det har været virkelig deprimerende,« sagde Gigi Torras, en havbiolog, der deltog i den oprindelige redning.

A 30-tonne, 14-metre-long whale lies washed up dead on the beach in the Valencian town of Tavernes de la Valldigna, Spain, May 27, 2022. REUTERS/Oscar Corrons. Foto: STRINGER

Havbiologerne skyder skylden på de ulovlige net, som man desværre se flyde rundt i havet alt for tit.

»Disse net har været ulovlige i tre årtier. De sigter ikke mod noget, men fanger bare alt. Jeg håber, at dette åbner folks øjne for den skade, de forårsager på havene,« siger Torras, ejer af Albatros dykkercenter på Mallorca, til Reuters.