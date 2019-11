Det er ikke helt forkert at kalde situationen i New Delhi for grotesk.

Indbyggerne i millionbyen går og hiver efter vejret på grund af den giftige smog, som har overmandet den indiske hovedstad.

Koncentrationen af lungeskadelige og luftbårne partikler er omkring 20 gange højere end det niveau, som WHO anbefaler som det maksimale.

»Forureningen er nået op på et uudholdeligt niveau,« siger New Delhis chefminister, Arvind Kejriwal, i et tweet søndag.

I fredags valgte man også at uddele fem millioner masker på skoler for at beskytte børn.

Det er af myndighederne blevet kaldt for en alvorlig national sundhedskrise.

Den giftige smog er så slem, at det også påvirker flytrafikken i byen. Mange fly er blevet omdirigeret, fordi det er umuligt at lande i New Delhi.

Det gælder især fly fra selskaberne Air India og Vistara, som blandt andet er blevet sendt til Mumbai og Amritsar i stedet.

Sigtbarheden er utrolig dårlig i New Delhi på grund af smog. Foto: SAJJAD HUSSAIN

Det er altså byer, som er henholdsvis 1300 og 500 kilometer fra hovedstaden.

Internationale afgange fra eksempelvis New York lider også under problemerne.

I Indira Gandhi International Airport er der flere forsinkelser på grund af den farlige smog.

Lufthavnens officielle melding er, at intet mindre end 37 fly har fået besked på at flyve til en anden lufthavn, fordi man ikke kunne garantere for sikkerheden i forbindelse med landingen.

Angela Merkel med den indiske premierminister. Foto: HANDOUT

I disse dage er den tyske forbundskansler, Angela Merkel, faktisk i New Delhi, og hun har indtil videre besluttet ikke at bære maske.

Det har fået en del opmærksomhed i internationale medier.

Sammen med den indiske premierminister, Narendra Modi, inspicerede Merkel nemlig fredag æresgarden uden for præsidentpaladset, og det var her, at hun blev set uden maske.

Der bor 26 millioner mennesker i og omkring New Delhi.