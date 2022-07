Lyt til artiklen

Mindst seks personer er døde og flere såret efter en sandstorm fredag ramte en motorvej.

Det skete på Interstate 90 i Montana, USA.

Det skriver CBS News.

Mindst 21 køretøjer forulykkede, oplyser myndighederne.

Og Jay Nelson, en betjent fra Montana, oplyser, at vejret sandsynligvis var årsagen til ulykken.

»Det ser ud til, at der var kraftig vind, der forårsagede en sandstorm med nul sigtbarhed,« fortæller han til CBS News.

Montanas guvernør, Greg Gianforte, udtrykker sin medfølelse på Twitter.

I'm deeply saddened by the news of a mass casualty crash near Hardin. Please join me in prayer to lift up the victims and their loved ones. We're grateful to our first responders for their service. — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) July 16, 2022

Det præcise antal af skader i forbindelse med ulykken kendes endnu ikke.