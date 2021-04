Et kraftigt uvejr med blandt andet hagl på størrelse med golfbolde har hærget de amerikanske delstater Texas, MIssouri, Arkansas og Oklahoma.

De enorme hagl har blandt andet resulteret i ødelagte huse og biler.

Det skriver The Weather Channel.

Nogle af haglene havde en størrelse på fem centimeter. En golfbold er normalt lidt mere end fire centimeter.

Haglene har givet byer skader for mange millioner dollar.

Mange bilruder er blandt andet blevet smadret. På billedet herunder er det Clayton Cummins, der dokumenterer, at en lang række af biler hos en brugtvognsforhandler i byen Norman har fået knust deres forrude af de store hagl.

This is damage a large hail storm did at Ferguson Used Cars in Norman. Many cars have cracked windows. pic.twitter.com/12TG7CbKPP — Clayton Cummins (@ClaytonCummins) April 29, 2021

Men i byen Sabinal, lidt vest for San Antonio i Texas, har en person lagt et billede på Twitter af et kæmpe stort hagl, der var røget igennem taget i et hus.

One of many giant hail stones that came through the roof of my friend’s house this evening in Sabinal, Texas. @NWSSanAntonio @IanShelton1997 @TxStormChasers @Justin_Horne @ReedTimmerAccu #eWXspotter pic.twitter.com/SGO7u8VcLi — Kris WeltensϟF (@vortexrfd) April 29, 2021

I byen Forth Worth i Texas har en person filmet kæmpe hagl, der rammer vandet i en swimmingpool.