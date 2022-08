Lyt til artiklen

Det er sparetider i virksomheden bag den sociale mediegigant Snapchat.

Således skal Snap Inc. skære hele 20 procent af sin medarbejderstab.

Den tæller i øjeblikket mere end 6.400 personer. Det skriver mediet The Verge.

Samtidig får det den betydning, at Snapchat kommer til at skære en række projekter, som ellers var i pipelinen.

Det gælder blandt andet spil i appen og forskellige shows, der skulle køre via Snapchat.

En af årsagerne til sparerunden skal findes i Ruslands invasion af Ukraine. Det har været lig med en stor nedgang i indtægt via reklamer.

Før Rusland gik ind i nabolandet, havde Snap Inc. en vækst i omsætningen på omkring 40 procent.

Den er nu faldet til omkring otte procent.

Og derfor kommer nedskæringerne nu i det, selskabets administrerende direktør, Evan Spiegel, kalder for en omorganisering af virksomheden, der skal spare 500 millioner dollar, svarende til 3,7 milliarder kroner.

»Desværre, når man ser på den lavere omsætningsvækst, er det blevet tydeligt, at vi skal nedbringe vores omkostninger for at undgå større tab,« skriver Evan Spiegel blandt andet i besked internt i selskabet, som The Verge har fået fat i.