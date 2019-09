To millioner mennesker ville have svar: hvad gemmer der sig i det berygtede Area 51? Og kunne man få lov til at ’se de der aliens’?

Men behovet for at finde ud af det har tilsyneladende ikke været større end som så, for blot en promille af de to millioner mennesker mødte op.

Helt præcist stod der fredag 75 mennesker ude foran Area 51. Én person endte med at blive anholdt.

Men ikke fordi han bestormede området, som begivenheden ellers havde varslet. Nej, fordi han tissede tæt på hegnet, skriver BBC.

Demonstranter ved Area 51. Foto: JIM URQUHART Vis mere Demonstranter ved Area 51. Foto: JIM URQUHART

Begivenheden blev hurtigt til en fest, hvor de deltagende hyggede sig med hinanden. Foto: BRIDGET BENNETT Vis mere Begivenheden blev hurtigt til en fest, hvor de deltagende hyggede sig med hinanden. Foto: BRIDGET BENNETT

Den berygtede begivenhed gik viralt i juni, da en student fra Californien, Matty Roberts, lavede en begivenhed på Facebook.

Her opfordrede han i en humoristisk tone til, at så mange som muligt skulle samle sig ved Area 51 og bestorme området.

Area 51 er berygtet for at være fuldstændig lukket for offentligheden og der findes flere konspirationsteorier om, hvad den amerikanske stat foretager sig inde på området.

En af de mere vedholdende teorier er, at der gemmer sig aliens på området. Og det var netop dem, Matty Roberts gerne ville se.

To mænd danser ved Area 51. Foto: JIM URQUHART Vis mere To mænd danser ved Area 51. Foto: JIM URQUHART

Flere enten klædte sig ud som aliens eller havde en med. Foto: JIM URQUHART Vis mere Flere enten klædte sig ud som aliens eller havde en med. Foto: JIM URQUHART

Han mente, at hvis blot nok mennesker mødte op, ville de kunne bestorme området og derved slippe igennem den strenge sikkerhed, der er ved stedet.

På blot få dage fik begivenheden flere millioner deltagere og interesserede, men luften må være feset ud af den humoristiske begivenhed henover sommeren, eftersom så få mødte op.

Dog gjorde mange af de 75, der faktisk var på stedet, noget ud af begivenheden, da flere af dem havde klædt sig ud som aliens.

Area 51 ligger midt ude i Nevadaørkenen 240 kilometer nord for Las Vegas.