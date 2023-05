Forvirringen henover weekenden har været total. Var den østukrainske by Bakhmut kommet under russisk kontrol?

Ja, lød det lørdag fra Wagner-gruppen. Ikke længe efter gik Ukraine dog kontra og afkræftede dén melding. Og helt generelt skal man være påpasselig med at lægge for meget i de respektive udmeldinger.

Det mener Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

»Der er ingen tvivl om, at Wagner-gruppen og Rusland har kontrol med det meste af byen. Så kan man diskutere, om Ukraine stadig kontrollerer et par blokke rundt omkring. Det er meget små bevægelser, Ukraine gør sig inde i byen.«

»Så når de benægter russisk kontrol, handler det om at forhindre, at Rusland kan bruge det som en politisk sejr. Men det er svært at sige præcist, hvad der er op og ned.«

Bakhmut har siden den russiske invasion været en af de helt centrale byer i konflikten. Det er også her, de blodigste kampe har fundet sted.

Og selvom det kan være, at Ukraines kontrol inde i byen ikke er massiv, er det ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis man kigger med ukrainske briller, mener Anders Puck Nielsen:

»De seneste uger har Ukraine virkelig haft dynamik rundt om byen. Vi ser en ukrainsk fremgang, som stille og roligt begynder at minde om noget, der ligner, at de omringer Bakhmut.«

»Hvis Ukraine omringer byen, bliver den russiske kontrol ikke meget værd, hvis de er omringet eller fanget. Og der er ingen tvivl om, at kampene fortsætter, for Ukraine vil trække ressourcer ud af Rusland.«

»Inde i byen ser vi, at Wagner-gruppen eksempelvis kaster brandbomber mod boligblokke. Det er egentlig ulovligt, men det gør de. De sætter områder i brand og angriber meget intenst. Ude i det åbne ser vi, at Ukraine rykker frem og tager en skyttegrav ad gangen. Godt hjulpet på vej af et par kampvogne,« mener Anders Puck Nielsen.

Udover kampene omkring Bakhmut, er Ukraine i gang med at forberede en omtalt og længe ventet forårsoffensiv.

Ukraine har ad flere omgange indikeret, at den er på trapperne. Det er dog ikke sket endnu, og omfanget samt placeringen for offensiven står uklart.

Kampene - inde og uden for Bakhmut - fortsætter, mener Anders Puck Nielsen. Foto: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO Vis mere Kampene - inde og uden for Bakhmut - fortsætter, mener Anders Puck Nielsen. Foto: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

En ting er dog næsten sikker, mener Anders Puck Nielsen.

»Det bliver ikke i Bakhmut. Ukraine vil gerne trække russiske ressourcer til området, for så er Rusland nødt til at hente nye ressourcer. og så kan Ukraine sætte ind andre steder.«

Trækker det her ikke ressourcer ud af Ukraine?

»Jo, men tilsyneladende ikke så mange. Det er i hvert fald en afmålt størrelse. Men det er en konstant balancegang, for de vil heller ikke indsætte mere end højst nødvendigt.«

»De gemmer til deres offensiv.«

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, varslede for et par dage siden, at de 'første vigtige skridt' mod forårsoffensiven vil 'blive taget snart'.