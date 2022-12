Lyt til artiklen



En kæmpe folkemasse har forsamlet sig på boulevarden Champs-Élysées i det centrale Paris frem mod nytåret.

Af én helt særlig årsag:

At der vanen tro afholdes et stort lys- og fyrværkerishow ved Triumfbuen for enden af Champs-Élysées.

Lys- og fyrværkerishowet er et kæmpe tilløbsstykke. Foto: Julien De Rosa/Ritzau Scanpix Vis mere Lys- og fyrværkerishowet er et kæmpe tilløbsstykke. Foto: Julien De Rosa/Ritzau Scanpix

Billederne står i skarp kontrast til de seneste års coronanytår, hvor myndighederne opfordrede borgerne til at undgå større forsamlinger.