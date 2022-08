Lyt til artiklen

Nu er det tæt på at ske.

Europas tredjelængste flod, Rhinen, er simpelthen ved at løbe tør for vand, og derfor bliver den med stor sandsynlighed snart lukket for sejlads, skriver The Guardian.

Det skyldes den kraftige varme, der denne sommer har ramt store dele af Europa.

Lukker Rhinen er det et stort problem for transporten af en række ting.

Ved den her bro over den tyske del af Rhinen er det også tydeligt, at vandstanden falder. Foto: SASCHA STEINBACH Vis mere Ved den her bro over den tyske del af Rhinen er det også tydeligt, at vandstanden falder. Foto: SASCHA STEINBACH

Rhinen udspringer i Schweiz og løber videre gennem Østrig, Tyskland, Frankrig til Holland, hvor den efter 1300 kilometer løber ud i Nordsøen.

På grund af den rute er Rhinen transportvej for en række virksomheder.

Især i Tyskland bliver tæt på 200 millioner tons gods i form af kul til bildele, fødevarer til kemikalier transporteret ved færger på Rhinen.

Virksomhederne kan derfor være tvunget til at skrue ned for aktiviteterne eller lukke helt ned for produktionen, hvis Rhinen lukkert for transporten.