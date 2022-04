En måned. Længere levetid får CNNs stort anlagte og spritnye streamingtjeneste ikke.

CNN+ bliver lukket ned allerede 30. april, efter at kanalen gik i luften for bare få uger siden, 29. marts.

Nyhedsbureauet AP skriver, at det er en beslutning, der er blevet taget af tv- og nyhedsgigantens nyfusionerede ejerkreds, Warner Bros Discovery, der på ingen måde har været begejstret over nyskabelsen.

»Ville vi have foretrukket at have taget denne diskussion for seks eller ni måneder siden? Det kunne vi ikke,« som J.B. Perrette, streamingchef hos Discovery, udtrykker det.

Lukningen betyder videre, at hundredvis af medarbejdere nu står uden arbejde.

De har fået 90 dage til finde et nyt job i koncernen, ellers vil de få en opsigelse og seks måneders løn. CNN+-topchefen Andrew Morse er allerede væk.

Ifølge BBC er der blevet brugt et beløb i omegnen af to milliarder kroner på at udvikle den nye streamingtjeneste, men altså til ingen verdens nytte.

CNN havde endda også hentet flere store navne ind til udelukkende at skulle figurere som trækplastre for den nye store streamingsatsning, der i første omgang udelukkende var tilgængelig i USA.

Den kendte journalist Chris Wallace blev hentet ind specifik til CNN+.

Eksempelvis forlod den højt respekterede journalist Chris Wallace sin mangeårige arbejdsgiver Fox News. Også kokken Alison Roman havde fået sit eget program. De mange nye navne sluses nu ind hos tv-seerne hos CNN.

For seerne på nettet fulgte ikke med til CNN+.

BBC skriver, at der indtil videre kun har været 10.000 seere om dagen i de første ugers levetid.

Samtidig har det tilsyneladende været en udfordring, at streamingtjenesten kostede cirka 40 kroner om måneden, mens de øvrige nyhedskonkurrenter på det amerikanske marked – som ABC, CBS og NBC – har gratis streamingtjenester.

Den nye topledelse har også været stærkt utilfreds med, at det på grund af rettigheder ikke var muligt at vise indhold fra moderkanalen CNN på CNN+.

»Det svarer jo til, at købe et abonnement på New York Times uden indhold fra New York Times,« som førnævnte J.B. Perrette udtrykker det.

Brugere, der har købt abonnement til CNN+, vil få pengene tilbage, oplyser CNN.