Der er sket en stor eksplosion i Marokko i byen Mohammedia.

Det skriver det franske medie BFMTV.

Omkring klokken 19 rystede en eller flere eksplosioner byen og skabte panik blandt borgerne, som delte de dramatiske billeder på Twitter.

Den største eksplosion skete nær et gasdepot og førte til en stor brand, som dog skulle være under kontrol nu.

#BREAKING: Massive explosion at a propane gas storage plant



#Mohammedia l #Morocco⁰⁰Watch As a Massive explosion takes place at a storage plant in the port of Mohammedia reports of Buildings near by have been damaged it’s currently unknown on how many people were injured pic.twitter.com/n5FiwU8sT6 — R A W S G L B A L (@RawsGlobal) December 22, 2022

Der skulle heller ikke være nogle dødsofre, hvilket myndighederne i byen krediterer brandmændene og deres hårde arbejde for.

Beboerne i husene omkring eksplosionen er dog blevet evakueret.

Situationen kunne have været værre i forhold til, hvor tæt branden var på havnen, hvor der opbevares en del olie.

Der er dog frygt for, at der kan være gasudslip.

En undersøgelse skal nu slå fast, hvad der har ført til eksplosionen.

B.T. følger sagen.