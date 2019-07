Morgenmørket blev flænset af en apokalyptisk paddehattesky.

Rystelserne kunne mærkes kilometer væk, da en tankbil med gas eksploderede i et orange flammehav onsdag morgen, lokal tid, i den sydafrikanske by Worcester.

Flere bygninger blev blæst i stykker, skriver sydafrikanske medier.

To særdeles uheldige omstændigheder førte til infernoet, vurderer myndigheder.

»Føreren af tankbilen (med gas, red.) bakkede ind i en lysmast, hvilket ødelagde tanken og sendte en dampsky ud i luften. En personbil kørte gennem skyen og forårsagede en brand og eksplosionen,« fortæller en talsperson fra brandmyndighederne til mediet TimesLIVE.

Og så begyndte mareridtet.

Mindst én voldsom eksplosion, som du kan se i videoen foroven, sendte rystelser langt ud i den sydafrikanske by Worcester med omkring 97.000 indbyggere.

Men forinden kunne Klaas de Vos sammen med kollegaerne i et nærliggende indkøbscenter lugte, at noget hang i luften.

»Efter at have lugtet det (gassen, red.), besluttede vi, at vi måtte skynde os, fordi det kunne blive farligt,« fortæller han ifølge News24.

De forlod indkøbscenteret. Så hørte de en eksplosionen.

Samtidig var et andet drama i fuld gang. Føreren af personbilen, der kørte gennem dampskyen, sad fanget i sin bil. Han skreg efter hjælp. På mirakuløs var Klaas de Vos nu i nærheden til at hjælpe. Han ilede til og fik manden fri, fortæller han til News24.

Der er ikke meldinger om omkomne, men dog om to kvæstede brandfolk. Føreren af personbilen, der kørte gennem dampskyen, fik pådraget sig brandsår, skriver sydafrikanske medier.